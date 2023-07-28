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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 19,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На 1 августа 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 4,9 млн руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона снизилась на 19,9 млн руб. (в 5,1 раза), за год — на 22,4 млн руб. (в 5,6 раза).

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 189 жителями Среднего Урала.
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