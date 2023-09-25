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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 868 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. На 1 ноября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 868 тыс. руб., сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 20 жителями Среднего Урала.
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