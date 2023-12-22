УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:21

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 1 марта 2024 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 1,3 млн руб., сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 44 жителями Среднего Урала.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. На 1 декабря 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

27.11.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 868 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. На 1 ноября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

25.09.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На 1 сентября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

25.08.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 19,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На 1 августа 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

22.06.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. На 1 июня 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банковВчера, 18:01В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (630)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18