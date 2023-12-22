Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 1 марта 2024 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 1,3 млн руб., сообщает Свердловскстат. В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 44 жителями Среднего Урала.

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