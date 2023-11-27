Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. На 1 декабря 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 1,2 млн руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с 1 ноября 2023 года этот показатель увеличился на 0,4 млн руб., или на 43,3%, с 1 декабря 2022 года — уменьшился на 24,6 млн руб., или в 20,8 раза.



В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 45 жителями Среднего Урала.