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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. На 1 декабря 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 1,2 млн руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с 1 ноября 2023 года этот показатель увеличился на 0,4 млн руб., или на 43,3%, с 1 декабря 2022 года — уменьшился на 24,6 млн руб., или в 20,8 раза.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 45 жителями Среднего Урала.
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