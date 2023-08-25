Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На 1 августа 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.07.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На 1 июля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...22.06.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. На 1 июня 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.04.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...23.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. На 1 марта 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...