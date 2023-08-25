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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На 1 сентября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 4,7 млн руб., сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 279 жителями Среднего Урала.
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