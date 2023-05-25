Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в мае составила 28,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 30.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области составила 28,8 млн руб., сообщает Челябинскстат.
За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона не изменилась.
В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 258 жителями Южного Урала.
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