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Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в мае составила 28,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 30.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области составила 28,8 млн руб., сообщает Челябинскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона не изменилась.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 258 жителями Южного Урала.

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