Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%

На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 27,6 млн руб., сообщает Свердловскстат.



За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона выросла на 11,1% (на 2,8 млн руб.), за год — на 3,8% (на 1 млн руб.).



В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 677 жителями Среднего Урала.