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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. На 1 марта 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 27,6 млн руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона выросла на 7 тыс. руб., за год — на 1,9 млн руб. (на 7,4%).

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 677 жителями Среднего Урала.

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