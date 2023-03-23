Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 27,6 млн руб., сообщает Свердловскстат. За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона снизилась на 15 тыс. руб. (на 0,1%), за год — выросла на 1,9 млн руб. (на 7,4%). В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 675 жителями Среднего Урала.

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