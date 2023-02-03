УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 27,6 млн руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона выросла на 11,1% (на 2,8 млн руб.), за год — на 3,8% (на 1 млн руб.).

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 677 жителями Среднего Урала.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. На 1 января 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

23.12.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. На 1 декабря 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

25.11.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 26%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На 1 ноября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

21.10.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 28,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. На 1 октября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

22.09.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. На 1 сентября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (67)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18