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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 25,4 млн руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона снизилась на 2,2 млн руб. (на 8,1%), за год — выросла на 0,3 млн руб. (на 1,3%).

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 652 жителями Среднего Урала.

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