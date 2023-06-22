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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На 1 июля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 24,8 млн руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона снизилась на 0,4 млн руб. (на 1,7%), за год — на 0,9 млн руб. (на 3,6%).

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 652 жителями Среднего Урала.
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