Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. На 1 июня 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 25,3 млн руб., сообщает Свердловскстат.
За месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях региона снизилась на 92 тыс. руб. (на 0,4%), за год — на 2,4 млн руб. (на 8,8%).
В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 652 жителями Среднего Урала.
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.04.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...23.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. На 1 марта 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...02.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%
На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала ...02.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...