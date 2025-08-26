УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:31

В России задолженность по зарплате с 2017 года снизилась в десятки раз

УрБК, Москва,17.09.2025. В России задолженность по зарплате составляет около 1 млрд руб. С 2017 года этот показатель снизился в десятки раз. Как сообщает ТАСС, такое заявление на полях X Всероссийской недели охраны труда в Сочи сделал глава Роструда Михаила Иванков.

Он уточнил, что в 2017 году эта задолженность составляла 2,5 млрд руб., а в 2003 году — 31 млрд руб.

«Если говорить о задолженности от доли фонда оплаты труда (ФОТ), то в 2017 году просроченная задолженность по зарплате составляла 0,01% от ФОТ, тогда как сейчас — немногим более 0,001%. При этом реальное снижение с 2017 года даже не в 10 раз, а значительно больше, потому что Росстат в 2017 году проводил обследование не по всем ОКВЭДам, а только по части, и в итоге многие предприятия, которые имели задолженность по зарплате, не попадали в исследование. Росстат проводит это обследование по всему кругу ОКВЭДов, за исключением малого бизнеса, и поэтому выборка увеличилась. Так что реальное снижение значительно больше», — пояснил М. Иванков.

Он добавил, что за семь месяцев 2025 года в ведомство поступило 160 тыс. обращений, большая часть которых связана с заработной платой, и только 8% обращений связаны с задолженностью.

Ранее Росстат сообщал, что на конец июля 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях свердловской области, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 0,4 млн руб.
