Вчера, 12:36

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 0,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. На конец июля 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 0,4 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед семью жителями Среднего Урала.
