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05.06.2025

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. На 1 мая 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 1,3 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 116 жителями Среднего Урала.
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