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На 1 сентября 2024 года просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале составила 5,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. На 1 сентября 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 5,5 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 127 жителями Среднего Урала.

Вся задолженность организаций Свердловской области связана с отсутствием собственных средств.
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