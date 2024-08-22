На 1 сентября 2024 года просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале составила 5,5 млн рублей

На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к ...22.08.2024 Просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале за месяц выросла в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...06.06.2024 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 0,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На 1 мая 2024 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях ...28.03.2024 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 1 марта 2024 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...25.09.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 4,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На 1 сентября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...