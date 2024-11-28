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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 90%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. На 1 декабря 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 534 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

За месяц этот показатель снизился на 89,73%. На 1 ноября 2024 года «просрочка» составляла 5,2 млн руб.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 23 жителями Среднего Урала. Вся задолженность организаций региона связана с отсутствием собственных средств.
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