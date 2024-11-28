Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 90%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. На 1 ноября 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...25.10.2024 За месяц просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области снизилась на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2024. На 1 октября 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...07.10.2024 На 1 сентября 2024 года просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале составила 5,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. На 1 сентября 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...22.08.2024 Просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале за месяц выросла в два раза
На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к ...22.08.2024 Просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале за месяц выросла в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...