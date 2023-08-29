Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 30.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 24 коп., до 95,71 руб., евро — на 23 коп., до 103,48 руб.