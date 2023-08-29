Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...10.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2023 года. Курс долл. ...04.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2023 года. Курс долл. ...04.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 60 коп.
УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа 2023 года. Курс долл. ...