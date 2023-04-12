На Южном Урале будут судить сотрудницу ломбарда за присвоение почти 800 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В городе Южноуральск в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, занимая должность приемщицы-оценщицы в ломбарде, присвоила порядка 800 тыс. руб. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, в ходе следствия было установлено, что женщина имела доступ к данным клиентов ломбарда и на протяжении двух лет оформляла подложные залоговые билеты о выдачи займа. Всего таким образом она присвоила порядка 520 тыс. руб., а также ювелирные украшения клиентов на сумму около 275 тыс. руб.



Уголовное дело было возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.