На Южном Урале будут судить сотрудницу ломбарда за присвоение почти 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинение по уголовному делу в отношении ...26.09.2022 Челябинские полицейские задержали подозреваемую в хищении 6,5 млн рублей сотрудницу отделения связи
УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции ...27.04.2018 В Туринске экс-сотрудницу микрофинансовой организации будут судить за присвоение средств заемщиков
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. В Туринске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ...05.10.2017 В Пригородном районе главбуха «МПК Николо-Павловская» обвиняют в хищении 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Пригородном районе главный бухгалтер ООО «МПК Николо-Павловская» предстанет перед ...10.03.2017 В Каменске-Уральском будут судить присвоившую 777 тыс. рублей сотрудницу ломбарда «Драгоценности Урала»
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2017. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...