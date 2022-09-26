В Екатеринбурге турагент присвоила полученные от клиентки 125 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая обвиняется в хищении 125 тыс. руб. Эти деньги были присвоены под предлогом организации туристической поездки, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Ранее к правоохранителям обратилась женщина, которая передала эти деньги в качестве оплаты поездки в Турцию. До этого она уже пользовалась услугами подозреваемой, поэтому доверяла той. Разговоры велись через мессенджер, а оплата была произведена на карту турагента.



Получив деньги, подозреваемая сказала, что все документы оформлены, и назвала дату вылета. Уже в аэропорту потерпевшая обнаружила, что информация о ней в авиакомпании отсутствует, и поездка не состоится.



Сотрудникам полиции удалось вычислить подозреваемую. При опросе она признала, что присвоила деньги и обманула клиентку. Женщина рассказала, что ранее работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы. Тем временем клиенты продолжали обращаться к подозреваемой с просьбой организовать отдых. Она брала деньги у заказчиков, но в реальности ничего не делала, просто присваивая эти средства. Свои действия екатеринбурженка объясняла тяжелым финансовым положением.



В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено несколько уголовных дел, ей грозит до шести лет лишения свободы.