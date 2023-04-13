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Вчера, 16:21

Жительница Екатеринбурга потратила 170 тыс. рублей с чужого счета для поездок на кикшеринговом электросамокате

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, которая месяц каталась на электросамокатах кикшеринга за чужой счет. Стоимость ее поездок превысила 170 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Ранее к правоохранителям обратился родственник владелицы аккаунта, рассказавший, что той выставлен крупный счет за аренду электросамокатов в Екатеринбурге. При этом женщина долгое время живет за границей и в уральской столице не появлялась.

Выяснилось, что сотовый оператор аннулировал sim-карту потерпевшей, а номер купила девушка 2004 года рождения. При регистрации в мобильном приложении прокатного сервиса обвиняемая увидела, что аккаунт с таким номером уже существует, и продолжила им пользоваться. «Бесплатные» поездки длились с середины июля по середину августа, пока сумма долга не достигла слишком большого значения.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
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