Жительница Екатеринбурга потратила 170 тыс. рублей с чужого счета для поездок на кикшеринговом электросамокате

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...23.01.2023 В Екатеринбурге турагент присвоила полученные от клиентки 125 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 40-летней местной ...23.11.2020 Жительница Екатеринбурга перечислила лжесотрудникам банка более 400 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала еще один случай телефонного мошенничества, в ...25.05.2020 В суд Екатеринбурга передано уголовное дело о хищении более 1 млн рублей со счета клиента банка
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о хищении более 1 млн ...11.10.2018 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за хищение 1,1 млн рублей в компании «ДиетДар»
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...