В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов. Возможность сэкономить на электричестве предоставил жителям ведущий девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Первые энерготочки были установлены еще в прошлом году. Одна из них размещена на самом популярном месте для отдыха и прогулок у местных жителей и гостей района — на бульваре вдоль Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.
«В Академическом районе уже два года существует бесплатная зарядка для электромобилей. Это первая зарядка для электромобилей, которая находится в городе Екатеринбурге, в спальном районе. Так же в Академическом районе с прошлого лета действуют две зарядные станции для электросамокатов — они тоже абсолютно бесплатные: любой житель может подойти и зарядить свой транспорт. Зарядка для электромобилей расположена во дворе по улице Анатолия Мехренцева, 36. Также по этому адресу находится одна из зарядок для электросамокатов. Вторая — расположена на проспекте Академика Сахарова, 51», — рассказала инженер инженерного центра «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Валерия Плотникова.
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