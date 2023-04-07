В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов. Возможность сэкономить на электричестве предоставил жителям ведущий девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).







Первые энерготочки были установлены еще в прошлом году. Одна из них размещена на самом популярном месте для отдыха и прогулок у местных жителей и гостей района — на бульваре вдоль Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.



«В Академическом районе уже два года существует бесплатная зарядка для электромобилей. Это первая зарядка для электромобилей, которая находится в городе Екатеринбурге, в спальном районе. Так же в Академическом районе с прошлого лета действуют две зарядные станции для электросамокатов — они тоже абсолютно бесплатные: любой житель может подойти и зарядить свой транспорт. Зарядка для электромобилей расположена во дворе по улице Анатолия Мехренцева, 36. Также по этому адресу находится одна из зарядок для электросамокатов. Вторая — расположена на проспекте Академика Сахарова, 51», — рассказала инженер инженерного центра «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Валерия Плотникова.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Каждая станция рассчитана на одновременную зарядку пяти электросамокатов. Здесь можно следить за временем пополнения батареи, при этом само зарядное устройство надежно «спрятано» в специальном металлическом шкафчике. Питание для станций идет от общей сети, поэтому жители близлежащих домов могут не беспокоиться, что затраты окажутся в их «платежках» за общедомовые услуги и за ЖКУ.Если «зарядки» для самокатов будут пользоваться популярностью у жителей Академического, то количество станций увеличится, они появятся вдоль велодорожек.