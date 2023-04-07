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В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов. Возможность сэкономить на электричестве предоставил жителям ведущий девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

Первые энерготочки были установлены еще в прошлом году. Одна из них размещена на самом популярном месте для отдыха и прогулок у местных жителей и гостей района — на бульваре вдоль Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.

«В Академическом районе уже два года существует бесплатная зарядка для электромобилей. Это первая зарядка для электромобилей, которая находится в городе Екатеринбурге, в спальном районе. Так же в Академическом районе с прошлого лета действуют две зарядные станции для электросамокатов — они тоже абсолютно бесплатные: любой житель может подойти и зарядить свой транспорт. Зарядка для электромобилей расположена во дворе по улице Анатолия Мехренцева, 36. Также по этому адресу находится одна из зарядок для электросамокатов. Вторая — расположена на проспекте Академика Сахарова, 51», — рассказала инженер инженерного центра «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Валерия Плотникова.

В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

Каждая станция рассчитана на одновременную зарядку пяти электросамокатов. Здесь можно следить за временем пополнения батареи, при этом само зарядное устройство надежно «спрятано» в специальном металлическом шкафчике. Питание для станций идет от общей сети, поэтому жители близлежащих домов могут не беспокоиться, что затраты окажутся в их «платежках» за общедомовые услуги и за ЖКУ.

В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов

Если «зарядки» для самокатов будут пользоваться популярностью у жителей Академического, то количество станций увеличится, они появятся вдоль велодорожек.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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