УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:18

Свердловский облсуд взыскал с турагентства компенсацию за несостоявшийся отпуск

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Свердловский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга о взыскании с турагентства компенсации за несостоявшийся отпуск. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что свердловчанка Евгения в январе этого года приобрела два билета в Дубай для себя и своего супруга на сумму 183 336 руб., однако турагент (ООО «Курорты планеты») не предупредил ее о въездных правилах ОАЭ, согласно которым срок действия загранпаспорта должен составлять не менее полугода с даты въезда в страну. Тогда как срок действия загранпаспорта туристки истекал ранее. В результате поездка сорвалась.

Турагент и туроператор (ООО «Европорт») вернули ей 10 271 руб. и 18 835 руб. соответственно. Евгения с таким решением не согласилась и подала в суд, требуя взыскать убытки с туристических компаний в размере 154 230 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., неустойку 154 230 руб. и штраф. Суд удовлетворил ее требования частично, снизив сумму морального вреда до 10 тыс. руб. и неустойку до 10 271 руб. Данные средства были взысканы с турагента, так как корректность паспортных данных находится в его зоне ответственности.

ООО «Курорты планеты» с решением суда не согласилось и подало апелляцию, мотивируя это тем, что истица могла снизить убытки, отправив мужа отдыхать одного. Апелляционная инстанция не согласилась с позицией представителя турагента, отметив, что целью поездки был именно семейный отдых. Таким образом, апелляционная жалоба была отклонена. Решение суда вступило в силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2020 Свердловский облсуд взыскал с компании «Туроператор Интурист» более 100 тыс. рублей за неоформленный авиабилет

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. Свердловский областной суд принял решение взыскать с ООО «Туроператор Интурист» 105 ...

08.05.2019 Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. рублей за аннулирование путевки

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. ...

17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...

11.03.2019 Свердловский облсуд взыскал с юридической компании 50 тыс. руб. за невыполнение обязанностей перед клиентом

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2019. Свердловский областной суд взыскал с юридической компании ООО «Ваш партнер» 50 тыс. ...

25.01.2018 В Екатеринбурге турагентство «Таврич» вернет потребителю более 400 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с турагентства «Таврич» деньги, которые ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18