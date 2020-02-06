Свердловский облсуд взыскал с турагентства компенсацию за несостоявшийся отпуск

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Свердловский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга о взыскании с турагентства компенсации за несостоявшийся отпуск. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Отмечается, что свердловчанка Евгения в январе этого года приобрела два билета в Дубай для себя и своего супруга на сумму 183 336 руб., однако турагент (ООО «Курорты планеты») не предупредил ее о въездных правилах ОАЭ, согласно которым срок действия загранпаспорта должен составлять не менее полугода с даты въезда в страну. Тогда как срок действия загранпаспорта туристки истекал ранее. В результате поездка сорвалась.



Турагент и туроператор (ООО «Европорт») вернули ей 10 271 руб. и 18 835 руб. соответственно. Евгения с таким решением не согласилась и подала в суд, требуя взыскать убытки с туристических компаний в размере 154 230 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., неустойку 154 230 руб. и штраф. Суд удовлетворил ее требования частично, снизив сумму морального вреда до 10 тыс. руб. и неустойку до 10 271 руб. Данные средства были взысканы с турагента, так как корректность паспортных данных находится в его зоне ответственности.



ООО «Курорты планеты» с решением суда не согласилось и подало апелляцию, мотивируя это тем, что истица могла снизить убытки, отправив мужа отдыхать одного. Апелляционная инстанция не согласилась с позицией представителя турагента, отметив, что целью поездки был именно семейный отдых. Таким образом, апелляционная жалоба была отклонена. Решение суда вступило в силу.