Свердловский облсуд взыскал с турагентства компенсацию за несостоявшийся отпуск

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. Свердловский областной суд принял решение взыскать с ООО «Туроператор Интурист» 105 ...08.05.2019 Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. рублей за аннулирование путевки
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. ...17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...11.03.2019 Свердловский облсуд взыскал с юридической компании 50 тыс. руб. за невыполнение обязанностей перед клиентом
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2019. Свердловский областной суд взыскал с юридической компании ООО «Ваш партнер» 50 тыс. ...25.01.2018 В Екатеринбурге турагентство «Таврич» вернет потребителю более 400 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с турагентства «Таврич» деньги, которые ...