Семья из Ивделя отсудила у турагента более 150 тыс. рублей за опоздание на рейс

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Ивдельский городской суд взыскал с турагента 155 тыс. 130 руб. за то, что он не уведомил своих клиентов о переносе авиарейса в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского суда.



Было установлено, что в мае 2024 года местная жительница приобрела в ООО «ТТ-Трэвел» две путевки в Анталию общей стоимостью 162 тыс. руб. Вылет был назначен на 3.50. Однако после прибытия в аэропорт семья узнала, что самолет уже улетел, так как рейс перенесли на более ранее время. Свердловчанка была вынуждена приобрести новые билеты на общую сумму 103 тыс. 420 руб.



После завершения отпуска женщина написала претензию в турфирму с просьбой вернуть потраченную сумму на билеты, однако там ей отказали. Тогда екатеринбурженка обратилась в Ивдельский городской суд с иском, требуя взыскать с ООО «ТТ-Трэвел» денежные средства за покупку новых билетов.



При рассмотрении дела выяснилось, что турагент был уведомлен о переносе рейса, но не сообщил об этом туристам.



Городской суд взыскал с ответчика стоимость оплаченных билетов на самолет (103 тыс. 420 руб.), а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (51 тыс. 710 руб.). Свердловский облсуд оставил это решений без изменения.