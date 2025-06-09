Семья из Ивделя отсудила у турагента более 150 тыс. рублей за опоздание на рейс

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Новоуральский городской суд взыскал с маркетплейса более 176 тыс. руб. за некомплект ...24.01.2025 Суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловский областной суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. руб. за ...17.12.2024 Свердловский облсуд взыскал с турагентства компенсацию за несостоявшийся отпуск
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Свердловский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга о ...08.05.2019 Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. рублей за аннулирование путевки
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. ...16.02.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с турагентства более 150 тыс. рублей за недействительные авиабилеты
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал с турагентства ООО «Индивидуальный ...