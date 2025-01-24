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24.01.2025

Суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловский областной суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года Алексей с супругой приобрел тур в Анталью у туроператора «ТТ-Трэвел». Свердловчанин заплатил за путевку 199 тыс. 979 руб. В эту сумму входил договор добровольного страхования граждан, выезжающих за границу. В страховой риск вошли отмена поездки и медицинские расходы.

Накануне поездки у мужчины ухудшилось состояние после удаления зуба. Ему потребовалось лечение. Медики рекомендовали Алексею исключить нагрузки, авиаперелеты и смену климата. За день до вылета он обратился к турагенту с просьбой вернуть деньги за путевку, предоставив медицинские справки. Однако организация финансовые средства не вернула. Алексей подал иск к туроператору «ТТ-Трэвел» в Карпинский городской суд. Он просил вернуть сумму тура, а также выплатить компенсацию морального вреда. Суд отказал в удовлетворении этих требований.

Свердловчанин подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. По решению инстанции ответчик вернул Алексею 116 тыс. 944 руб., а также выплатил 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 35 тыс. руб.
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