Суд обязал турфирму «ТТ-Трэвел» выплатить свыше 156 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, ...22.08.2023 Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга ...21.11.2019 Суд обязал компанию «Автореал» выплатить 661 тыс. рублей за продажу автомобиля с дефектами в Ревде
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Свердловский областной суд отменил решение Ревдинского городского суда, который ранее ...08.05.2019 Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. рублей за аннулирование путевки
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. ...17.04.2015 В Екатеринбурге суд взыскал с туроператора «Южный Крест Трэвел» 130 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2015. В Екатеринбурге суд взыскал с туроператора «Южный Крест Трэвел» 130 тыс. руб. за ...