Жительницу Березовского подозревают в мошеннических действиях при получении кредита на 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Березовский, которая предоставила недостоверные сведения банку для получения кредита. Сумма договора займа составила 5 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
Заявление об ущербе в правоохранительные органы направил представитель одного из крупных банков города, который сообщил, что в 2021 году подозреваемая обратилась в финансовую организацию с целью оформления кредита. Женщина предоставила сотрудникам банка документы, согласно которым она являлась работником нефтегазовой отрасли. Кредит для клиентки был одобрен, после чего женщина получила деньги на руки и в течение нескольких месяцев вносила платежи согласно графику. После перечисления порядка 350 тыс. руб. женщина прекратила выплаты и не выходила на связь.
При повторной проверке данных банк выяснил, что женщина предоставила недостоверные сведения о месте работы. Сотрудники полиции по заявлению кредитной организации разыскали недобросовестную заемщицу, которая созналась, что исказила данные о себе, чтобы получить деньги.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, может составлять до 10 лет лишения свободы.
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