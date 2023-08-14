ВЦИОМ: Более 40% россиян считают инфляцию в стране очень высокой

УрБК, Москва, 14.08.2023. ВЦИОМ провел очередной опрос, посвященный отношению россиян к трудовой миграции. По его ...19.06.2018 ВЦИОМ: Две трети россиян не считают нынешнее время подходящим для кредитов
УрБК, Москва, 19.06.2018. Потребительские настроения россиян с начала года остаются на стабильном уровне, но ...21.09.2015 Количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло на 12%. Об сообщает ...21.09.2015 ВЦИОМ: количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
УрБК, Москва, 21.09.2015. Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло ...05.02.2014 Более 30% россиян считают, что в стране есть экономический кризис
УрБК, Москва, 05.02.2014. Треть россиян — 34% — считают, что в стране сейчас экономический кризис. 31% респондентов ...