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ВЦИОМ: Более 40% россиян считают инфляцию в стране очень высокой

По данным опроса ВЦИОМ, более 40% россиян считают, что уровень инфляции в стране является очень высоким. При этом треть участников опроса назвала этот показатель умеренным, сообщается на официальном сайте центра.

Кроме того, по данным опроса, 51% респондентов ожидает незначительного роста цен на потребительские товары, а 28% готовятся к ощутимому росту цен.

Всероссийский телефонный опрос проекта ВЦИОМ-Спутник был проведен 29 июля 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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