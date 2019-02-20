ВЦИОМ: Более 40% россиян считают инфляцию в стране очень высокой

УрБК, Москва, 29.08.2023. По данным опроса ВЦИОМ, более 40% россиян считают, что уровень инфляции в стране является ...20.02.2019 Большинство граждан считают невозможным вести честный бизнес в России
Большинство россиян заявили, что в России невозможно вести честный бизнес, следует из данных опроса «ВЦИОМ-Спутник». ...19.06.2018 ВЦИОМ: Две трети россиян не считают нынешнее время подходящим для кредитов
УрБК, Москва, 19.06.2018. Потребительские настроения россиян с начала года остаются на стабильном уровне, но ...21.09.2015 Количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло на 12%. Об сообщает ...21.09.2015 ВЦИОМ: количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
УрБК, Москва, 21.09.2015. Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло ...