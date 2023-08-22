Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.

УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 76 коп., до 95,47 руб., евро — на 98 коп., до 103,24 руб.