Cпрос на вклады в РФ после повышения ключевой ставки вырос в несколько раз

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УрБК, Москва, 30.11.2018. С 1 января по 1 октября 2018 года объем средств населения РФ в банках вырос на 947 млрд руб. ...

В банках Екатеринбурга вкладчики забирают валютные депозиты

В банках Екатеринбурга происходит отток вкладов. Клиенты кредитных учреждений забирают валютные вклады, опасаясь ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.12.2014. В банках Екатеринбурга происходит отток вкладов. Клиенты кредитных учреждений забирают ...

ГК «АСВ»: за 9 месяцев доля валютных депозитов в банках УрФО выросла до 10,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в банках УрФО показали, что по ...

В России к маю этого года рублевые вклады превысили 10 трлн рублей

УрБК, Москва, 04.07.2012. На рублевых депозитах физических лиц в российских банках к 1 мая 2012 года скопилось 10,082 ...