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Вчера, 15:18

Cпрос на вклады в РФ после повышения ключевой ставки вырос в несколько раз

УрБК, Москва, 28.08.2023. Крупнейшие российские банки сообщили о росте спроса на вклады. Причиной этому стало увеличение доходности депозитов после внеочередного повышения ключевой ставки, сообщает газета «Известия».

В ВТБ рассказали, что с 17 по 25 августа клиенты открыли 149,7 тыс. вкладов. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма размещенных средств превысила 812 млрд руб.

У ДОМ.РФ спрос на рублевые вклады вырос в 2,5 раза по сравнению с началом августа. С 16 по 23 августа граждане оформили более 7 тыс. депозитов на 7,1 млрд руб.

В Росбанке и Почтабанке утверждают, что спрос на вклады вырос в четыре-пять раз. В «Открытии» с 21 августа, когда увеличились ставки по краткосрочным вкладам, отмечается двукратный рост числа депозитов.

В Абсолют Банке 22 и 23 августа объем и число открытых вкладов в разы превысили показатели за 16 и 17 августа. В РНКБ в первые четыре дня после увеличения доходности было открыто 11 тыс. депозитов, хотя для организации норма — 600 в день.

В большинстве кредитных организаций говорят, что в основном вклады открываются на сроки от трех до шести месяцев. Средний чек депозита — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Напомним, что в августе Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
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