Число баров в России с начала года выросло на 5%, алкомаркетов — на 3%

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Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...