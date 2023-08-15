Число баров в России с начала года выросло на 5%, алкомаркетов — на 3%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в ...18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя
УрБК, Москва, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) ...18.04.2023 Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%
УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) ...16.03.2023 В России на 15% увеличился объем продаж слабоалкогольных напитков
УрБК, Москва, 16.03.2023. В России за январь-февраль 2023 года до 2 млн 771 тыс. дал (плюс 15,5%) вырос объем розничных ...09.03.2023 Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%
УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...