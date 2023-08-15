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Вчера, 13:05

Число баров в России с начала года выросло на 5%, алкомаркетов — на 3%

УрБК, Москва, 28.08.2023. С начала года число баров в России выросло на 4,7%, алкомаркетов — на 3,4%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитический отчет компании «Контур.Фокус» для РИА «Новости».

«С начала 2023 года сегмент баров уверенно растет. Так, в январе насчитывается 10 тыс. 148 заведений, в августе 2023 года — 10 626 (+4,7%). Количество алкогольных магазинов тоже растет, но медленнее. Так, в январе 2023 насчитывается 15 тыс. 967 точек, а в августе 2023 года — 16 тыс. 511 (+ 3,4%)», — сообщили аналитики.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года продажи крепкого алкоголя и вина в России увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 126,856 млн дал. Объем продаж слабоалкогольных напитков вырос на 17,6%, до 9,887 млн дал.
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