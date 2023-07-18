УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:20

Продажи алкоголя в России в январе-июле выросли на 4%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-июле 2023 года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 126,856 млн дал. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

При этом продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,6%, до 9,887 млн дал.

Объем реализации коньяка вырос на 10,4%, до 7,491 дал. Продажи водки остались на прошлогоднем уровне (43,04 млн дал).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя

По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) алкоголя без учета пива, ...

18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя

УрБК, Москва, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) ...

18.04.2023 Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%

УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) ...

16.02.2023 В России на 2,4% выросли продажи алкоголя

УрБК, Москва, 16.02.2023. В России розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...

16.12.2022 В России розничные продажи водки выросли на 6%

УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18