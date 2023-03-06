В России за четыре года закрылись более 100 производителей крепкого алкоголя

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По итогам 2022 года потребление крепкого алкоголя в России выросло на 7,5%. На одного человека в среднем за год ...

В России на 7,5% выросло потребление крепкого алкоголя

УрБК, Москва, 06.03.2023. По итогам 2022 года потребление крепкого алкоголя в России выросло на 7,5%. На одного ...

Продажи крепкого алкоголя в России сократились на 15%

УрБК, Москва, 05.10.2022. Продажи крепкого алкоголя в России за период с 15 августа по 15 сентября сократились на 15% ...

Минздрав выступил против легализации рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в печатных СМИ

Минздрав России выступил против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в печатных СМИ. Об этом сообщает ...

Минздрав выступил против легализации рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в печатных СМИ

УрБК, Москва, 24.09.2018. Минздрав России выступил против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в ...