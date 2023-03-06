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Вчера, 17:43

В России за четыре года закрылись более 100 производителей крепкого алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В России за четыре года закрылись свыше 17% производителей крепкого алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Контур.Фокус».

Отмечается, что в период с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года с рынка ушли 109 организаций, производящих крепкую алкогольную продукцию. В 2021 году в отрасли работало 396 компаний, однако к январю 2025 года их число сократилось до 328. За этот период было зарегистрировано всего 17 новых производств.

Лидером по количеству новых зарегистрированных компаний стала Московская область, где с 2021 года появилось четыре новых производителя крепкого алкоголя. На втором месте находится Северная Осетия с двумя новыми производителями, зарегистрированными в 2021 и 2023 годах. Также по два новых производства появились в Калининградской области и в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в исследовании, на декабрь 2024 года 62,8% организаций производят водку, виски, бренди, джин и другие дистиллированные напитки. На втором месте оказалось производство пищевого спирта — 26,52%, а третье место заняло направление «Перегонка, очистка и смешивание спиртов» — 9,76%. Наименьшая доля сегмента досталась производству напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками — 0,91%.

Как отметили аналитики, свыше 97% рынка крепкого алкоголя в России занимают юридические лица, а 3% — индивидуальные предприниматели (ИП). При этом за исследуемый период ИП стало больше на 2,09%. Эксперты связывают это с ужесточением требований: акцизной политикой, особыми требованиями по транспортировке продукции, маркировкой.
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