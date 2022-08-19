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Вчера, 12:20

Объем выданных россиянам кредитов в июле вырос на 1,8%

УрБК, Москва, 28.08.2023. Общий объем выданных россиянам кредитов в июле увеличился на 500 млрд руб., до 30,5 трлн руб. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 18,2%, а к июню — 1,8%. С учетом секьюритизированной ипотеки сумма кредитов за месяц увеличилась на 2,4%, сообщает газета «Известия».

Число ипотечных кредитов в июле выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительское кредитование — на 2%.

Аналитики отмечают, что рост ключевой ставки ЦБ пока не отразился на июльских данных по кредитованию. Россияне по-прежнему активно тратят свои и заемные средства, совершая крупные покупки.

Напомним, что в августе Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
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