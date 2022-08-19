Объем выданных россиянам кредитов в июле вырос на 1,8%

Материалы по теме

Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов

В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...

Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...

Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%

УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...

Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае сократился в 3,1 раза

УрБК, Москва, 30.06.2022. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае 2022 года составил 139,7 млрд руб. Это в 3,1 ...

Потребительское кредитование в России в мае просело на 60%

УрБК, Москва, 06.07.2015. В мае 2015 года количество кредитов, выданных российскими банками населению, сократилось на ...