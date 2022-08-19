Объем выданных россиянам кредитов в июле вырос на 1,8%

В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...30.06.2022 Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае сократился в 3,1 раза
УрБК, Москва, 30.06.2022. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае 2022 года составил 139,7 млрд руб. Это в 3,1 ...06.07.2015 Потребительское кредитование в России в мае просело на 60%
УрБК, Москва, 06.07.2015. В мае 2015 года количество кредитов, выданных российскими банками населению, сократилось на ...