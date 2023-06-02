В Академическом районе Екатеринбурга состоялось закрытие XIII Всероссийской студенческой стройки

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга прошло закрытие Всероссийской студенческой стройки. Этим летом студенты отремонтировали более 30 тыс. кв. м. различных площадей, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».В этом году в Академическом районе трудились пять студотрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Мужские отряды укладывали асфальт и бехатон на пешеходных зонах, ремонтировали отмостку у зданий. Женские проводили штукатурно-малярные работы на фасадах домов и в местах общего пользования и выполняли другие работы по благоустройству района под руководством УК «Академический».Бойцов приветствовали глава Академического района Николай Смирнягин, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев и гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов.«Тот опыт, который вы приобрели за лето 2023 года, сохранится у вас всю жизнь. Академический ждет вас на целину 2024 года — работа здесь никогда не закончится. Наверное, Академический будет построен через пять-шесть лет до конца, но работа здесь будет всегда — это огромный жилой фонд, более 2 млн кв. м, и его нужно будет содержать в порядке для того, чтобы жители радовались, что живут в хорошем и молодом районе», — обратился к студентам председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Напомним, что история Всероссийской студенческой стройки в Академическом районе началась в 2010 году как проект Свердловского областного студенческого отряда и ЗАО «РЕНОВА СтройГрупп-Академическое». В 2014 году стройотряды начали активно сотрудничать с УК «Академический» и подключились к текущему ремонту возведенных объектов. Перед тем как допустить ребят к отделочным работам, сотрудники УК проводят обучение стройотрядовцев, что помогает им быстрее влиться в процесс и сделать его более качественным. В целом это позволяет управляющей компании в летний период увеличить объемы текущего ремонта, а студентам — заработать достойные деньги.