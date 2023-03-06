В Академическом районе Екатеринбурга начали работу школьные и трудовые лагеря для подростков

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга начали работу школьные и трудовые лагеря для подростков. В честь этого события в Преображенском парке прошла торжественная линейка для учащихся восьми школ района, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Примечательно, что подростки летом смогут провести и работы по благоустройству района, в котором они живут. К примеру ребята обновляют антипарковочные полусферы, разукрашивая их в яркие цвета, поливают деревья и кустарники на прогулочных зонах Академического и занимаются другими полезными делами.







Трудовые отряды для многих родителей стали подспорьем в решение вопроса о летних занятиях для подростков, поскольку не все семьи могут позволить себе отправить ребенка в загородный лагерь.



Учащиеся из школы № 16 получат возможно не только отдохнуть, но и заработать на карманные расходы в трудовом лагере. Ребят заранее обучили малярно-штукатурному мастерству работники эксплуатационной компании «МастерДом», которая проводит работы на жилом фонде Академического.







Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев пожелал ребятам успеха в новом для них деле.



«Я вам желаю, чтобы это лето прошло для вас очень ярко, чтобы вы вместе с родными и близкими людьми, с друзьями, отдохнули и загорели. Чтобы мальчишки подросли и догнали девочек. Желаю вам, ребята, провести замечательно это лето в Академическом», — сказал Виктор Киселев.







Добавим, что трудовые отряды при школах Академического существуют не первый год. Инициатором их появления стал основатель района — АО СЗ «РСГ-Академическое». Учащиеся старших классов приводят в порядок территорию района, трудовой день ребят не превышает четырех часов, а рабочая неделя — пяти дней.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»