Екатеринбургские предприниматели примут участие в онлайн-обучении по программе акселератора «Cила прорыва»

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УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в ...

В бизнес-инкубаторе Екатеринбурга открыто 17 новых мест

В бизнес-инкубаторе Екатеринбурга открыли 17 новых мест, сообщает пресс-служба фонда «Екатеринбургский центр развития ...

В бизнес-инкубаторе Екатеринбурга открыли 17 новых мест

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2014. В бизнес-инкубаторе Екатеринбурга открыли 17 новых мест, сообщает пресс-служба фонда ...

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В Екатеринбурге одобрена программа развития малого и среднего бизнеса на ближайшие два года

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...