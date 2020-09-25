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Екатеринбургские предприниматели примут участие в онлайн-обучении по программе акселератора «Cила прорыва»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге для владельцев и директоров производственных предприятий с 4 сентября стартует седьмой поток бесплатного обучения по программе акселератора «Сила прорыва», сообщает пресс-служба городской администрации.

Занятия будут проходить на протяжении шести недель удаленно в приложении Zoom в вечернее время по понедельникам и четвергам. Программа обучения также включает домашнюю работу и обратную связь от экспертов через платформу GetCourse. Предпринимателям расскажут о продуктивном продвижении и продажах с помощью интернет-маркетинга, эффективном использовании Unit-экономики, о том, как стать частью большого клуба производителей, и о многих других нюансах развития бизнеса.

Организаторами мероприятия выступили Екатеринбургский центр развития предпринимательства и администрация города Екатеринбурга. Обучение проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021-2025 годы». Для участия в акселераторе нужно зарегистрироваться по ссылке.
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