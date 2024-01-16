В Екатеринбурге стартовал набор на бюджетные места в производственный акселератор «Сила прорыва»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге для владельцев и директоров производственных предприятий с 4 сентября ...08.11.2021 Екатеринбургский форум «Города России 2030» состоится в онлайн-формате
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Екатеринбургский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия» ...26.03.2020 Экономический эффект Группы ЧТПЗ от реализации программы «Сила Белой металлургии» составил почти 900 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. На предприятиях трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ началось обучение в рамках ...11.02.2014 «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» стал официальным партнером Фонда развития интернет-инициатив
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2014. Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» стал официальным партнером ...06.08.2013 Начинающие бизнесмены Екатеринбурга встретятся с ведущими предприятиями города
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. В фонде «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» стартовал отбор ...