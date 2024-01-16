В Екатеринбурге стартовал набор на бюджетные места в производственный акселератор «Сила прорыва»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге стартовал набор на бюджетные места в производственный акселератор «Сила прорыва». Заявки на участие принимаются до 14 февраля, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Уже с 19 февраля Екатеринбургский центр развития предпринимательства откроет обучающий курс для владельцев и руководителей малых и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, зарегистрированных в Екатеринбурге.



За шесть недель онлайн-обучения спикеры-эксперты выступят в формате живых вебинаров и онлайн-трансляций, также участников ждет еженедельная работа в онлайн-формате с индивидуальным трекером из топ-100 России.



Кроме того, программа поможет разобраться с искусственным интеллектом, сформировать дорожную карту развития бизнеса на три-пять лет, получить инструменты оптимизации финансовой модели, внедрить новый интернет-маркетинг, разобраться в UNIT-экономике и отработать инструменты бережливого производства.



Отметим, что с 2020 года обучение по программе акселератора прошли более 360 предприятий, которые подтвердили рост выручки на 30-60%.



Участие в программе предполагает ряд требований — возраст предприятия не должен превышать двух лет, также необходимо обязательное включение в реестр субъектов МСП.