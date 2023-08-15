В Екатеринбурге инженер одной из энергетических компаний перечислил псевдоброкерам 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В отдел полиции №11 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местного жителя о том, что мошенники под видом инвестиций убедили его перечислить 2 млн руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, пострадавшему позвонил «робот» якобы одной из инвестиционных площадок «ГазпромИнвест». После этого с мужчиной связался лжефинансовый аналитик, который предложил собеседнику установить специальные приложения для заработка. После этого потерпевший в течение месяца заходил на сайт торговой площадки, где под диктовку лжеброкеров совершал различные сделки, пополняя прибыль. Однако он не мог вывести деньги со счета. Также злоумышленники убедили его взять кредиты и отдать личные накопления.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.