В Екатеринбурге инженер одной из энергетических компаний перечислил псевдоброкерам 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге мошенники похитили у работника Центральной городской клинической ...06.06.2023 В Екатеринбурге учитель гимназии перевела телефонным мошенникам более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В екатеринбургское отделение полиции 9 обратилась 57-летняя местная жительница, ...29.03.2023 В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...17.02.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1,2 млн рублей, вырученные от продажи квартиры
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стал 44-летний местный житель. ...