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Вчера, 16:03

Минфин РФ не намерен менять ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках

УрБК, Москва, 25.08.2023. Минфин РФ не собирается повышать ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках после роста ключевой ставки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что в августе Банк России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Причем регулятор допускает дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Льготная ипотека выступает одним из драйверов строительного рынка. При этом ЦБ давно продвигает идею о том, что программы господдержки себя исчерпали.
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