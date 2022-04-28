Материалы по теме

Минфин РФ не намерен менять ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках

УрБК, Москва, 25.08.2023. Минфин РФ не собирается повышать ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках после ...

Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%

УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта

Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс». Минимальная ...

Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке

Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом сообщается на сайте компании. ...

Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 27.09.2018. Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом ...