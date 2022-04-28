Минфин РФ не намерен менять ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках

УрБК, Москва, 25.08.2023. Минфин РФ не собирается повышать ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках после ...28.04.2022 Минфин РФ внес в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 9%
УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...22.10.2018 Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта
Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс». Минимальная ...27.09.2018 Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке
Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом сообщается на сайте компании. ...27.09.2018 Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 27.09.2018. Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом ...