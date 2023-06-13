Уральская ассоциация туризма провела конференцию «Екатеринбург — новые грани туристского взаимодействия»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Екатеринбурге 14 июня в коворкинг-центре «Точка кипения» состоится конференция ...09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...30.09.2022 В Екатеринбурге открылась международная туристическая выставка Expotravel-2022
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие международной туристической выставки ...08.06.2016 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится ...07.04.2016 Коротко о событиях дня
В 11.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал 501) состоится заседание оргкомитета по подготовке ...