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Уральская ассоциация туризма провела конференцию «Екатеринбург — новые грани туристского взаимодействия»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоялась конференция Уральской ассоциации туризма (УАТ) — Уральского отделения РСТ «Екатеринбург — новые грани туристского взаимодействия». Мероприятие прошло при поддержке администрации города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба УАТ.

Модераторами мероприятия выступили президент УАТ Михаил Мальцев и заместитель начальника департамента общественных связей, начальник отдела общественных и внешних связей администрации города Екатеринбурга Екатерина Форукшина. В конференции также приняли участие Генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Сайидзода Зафар Шерали, консулы восьми азиатских и европейских стран, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Также на мероприятии в режиме видео-конференц-связи выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге.

В ходе конференции участники обсудили важные для Екатеринбурга и туристской отрасли вопросы, в том числе прошедшее празднование 300-летия Екатеринбурга, полетные программы по российским и зарубежным направлениям, взаимодействие в сфере туризма с республиками бывшего СССР и дальним зарубежьем, инвестиции в загородные средства размещения и туристскую инфраструктуру, а также ознакомились с презентацией российских и зарубежных турнаправлений.
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