Почти половина свердловчан минимум один раз увольнялись из-за постоянного стресса на работе

В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...18.10.2021 Половина опрошенных свердловчан меняют работу из-за низкой зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Около 50% опрошенных жителей Свердловской области меняют работу из-за низкой зарплаты. ...29.09.2017 Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса
Около трети работающих в крупных компаниях россиян (28%) периодически принимают успокоительные, чтобы снять стресс ...04.09.2014 Superjob: только 7% россиян не испытывают стресс на работе
УрБК, Москва, 04.09.2014. Самый стрессогенный фактор для большинства работающих россиян — это их руководитель, об ...