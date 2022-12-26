Почти половина свердловчан минимум один раз увольнялись из-за постоянного стресса на работе

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области 47% опрошенных граждан минимум один раз меняли работу из-за постоянного стресса. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Чаще всего о таких случаях рассказывали маркетологи (59%), специалисты по управлению персоналом (57%), бухгалтеры (53%). При этом у 42% не было подобного опыта, а 11% затруднились дать ответ.



Главными причинами стресса на работе стали неуверенность в завтрашнем дне (47% дали такое объяснение), руководство (38%), социально-политический контекст (34%). Также респонденты говорили о больших объемах работы (26%), атмосфере в коллективе и личных проблемах (по 22%), крупных переменах в жизни и коротких сроках для выполнения задач (по 19%). Реже всего стресс вызывал график работы (9%).



Борются со стрессом при помощи сна 55% опрошенных, с помощью спорта и разговоров с близкими — по 34%, заедают стресс — 27%, прибегают к медитации и дыхательным практикам — 20%. Также 18% сотрудников справляются с тревогой с помощью курения, 15% — с помощью алкоголя, по 11% — пьют кофе или специальные лекарства. К психологу обращаются 9%, говорят с руководством — 7%.