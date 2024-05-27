В январе-марте более 70% свердловчан увольнялись по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По собственному желанию покинули предыдущее место работы 75% жителей Свердловской ...28.07.2023 Две трети соискателей из Свердловской области ушли с предыдущей работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Во II квартале 2023 года 67% соискателей из Свердловской области покинули предыдущее ...19.04.2023 Каждый третий свердловчанин хотя бы раз увольнялся с работы до окончания испытательного срока
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. 78% соискателей из Свердловской области хотя бы раз сталкивались с испытательным сроком ...10.03.2023 68% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были ...24.11.2021 В III квартале в 63% случаев жители Свердловской области увольнялись с работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ причин увольнений ...