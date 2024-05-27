В январе-марте более 70% свердловчан увольнялись по собственному желанию

Порядка 75% жителей Среднего Урала увольнялось с прошлого места работы по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Во II квартале 2023 года 67% соискателей из Свердловской области покинули предыдущее ...

Две трети соискателей из Свердловской области ушли с предыдущей работы по собственному желанию

Каждый третий свердловчанин хотя бы раз увольнялся с работы до окончания испытательного срока

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. 78% соискателей из Свердловской области хотя бы раз сталкивались с испытательным сроком ...