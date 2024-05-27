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27.05.2024

В январе-марте более 70% свердловчан увольнялись по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В I квартале 2024 года 73% респондентов (в IV квартале 2023 года — 75%) из Свердловской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Кроме того, 9% опрошенных жителей региона увольнялось по сокращению штата (ранее — 7%), 8% — из-за реорганизации компании (ранее — 4%), 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины, 1% — из-за невыполнения плана. 7% отметили другие причины.

При этом по Уральскому федеральному округу по собственному желанию покидали компанию 72% респондентов, а в целом по России — 66%.

Согласно исследованию, чаще всего по собственной инициативе увольняются сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77% опрошенных в этой возрастной категории), работники до 18 лет (75%) и те, кому 25-34 года (73%). По сокращению штата наиболее часто уходили сотрудники возраста 45-54 лет (12%), по реорганизации — работники в возрасте от 55 лет и старше (18%).

Если говорить о профобластях, то по собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе представители рабочего персонала (76%), сферы туризма и гостиничного бизнеса (74%), а также науки и образования (73%). Реже — представители сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (48%), «Высший менеджмент» (53%), «Спорт, салоны красоты» (56%).
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