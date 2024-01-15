Порядка 75% жителей Среднего Урала увольнялось с прошлого места работы по собственному желанию

В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по стране — 43%, говорится в ...19.09.2023 На Среднем Урале 40% жителей никогда не получает премии на работе
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по ...28.07.2023 Две трети соискателей из Свердловской области ушли с предыдущей работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Во II квартале 2023 года 67% соискателей из Свердловской области покинули предыдущее ...24.11.2021 В III квартале в 63% случаев жители Свердловской области увольнялись с работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ причин увольнений ...23.03.2021 Почти 60% свердловских безработных были уволены по собственному желанию
59% свердловских безработных были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и ...