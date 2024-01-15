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15.01.2024

Порядка 75% жителей Среднего Урала увольнялось с прошлого места работы по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По собственному желанию покинули предыдущее место работы 75% жителей Свердловской области. По УрФО эта доля составила 74%, по России — 67%, говорится в исследовании hh.ru.

Среди респондентов Среднего Урала 7% увольнялись по сокращению штата, 4% — из-за реорганизации компании, 1% — из-за невыполнения плана. 12% отметили другие причины.

Согласно исследованию, наиболее часто по собственной инициативе уходят с работы сотрудники до 18 лет (79%), а также в возрасте от 18 до 24 лет (78%) и те, кому 25-34 (64%) года. По причине реорганизации и сокращения — работники в возрасте от 55 лет и старше и те, кому 45-54 года.

С точки зрения профессий по собственному желанию чаще других увольнялись сотрудники сфер «Сельское хозяйство» (81%), «Спорт, салоны красоты» (77%), «Рабочий персонал» (76%), «Медицина, фармацевтика» (72%), «Юристы» (71%). Реже остальных — работники категорий «Безопасность» (57%), «Высший менеджмент» (58%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (60%).
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