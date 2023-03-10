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Две трети соискателей из Свердловской области ушли с предыдущей работы по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Во II квартале 2023 года 67% соискателей из Свердловской области покинули предыдущее место работы по собственному желанию. В январе-марте такой ответ дали 70%, сообщается в исследовании hh.ru.

Чаще всех самостоятельно решали уволиться представители сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%), «Строительство, недвижимость» (70%).

«Показательно, что именно здесь сегодня наблюдается серьезный кадровый голод. Низкая конкуренция за рабочие места и большое количество предложений на рынке открывают перед соискателями из перечисленных сфер широкие возможности для трудоустройства и позволяют выбирать наиболее привлекательные варианты. Для компаний, которые нанимают людей этих профессий, сейчас особенно важно работать над удержанием сотрудников и создавать по-настоящему комфортные условия труда», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Также 12% опрошенных рассказали, что ушли с прошлого места работы из-за реорганизации компании (в I квартале — 7%), 8% — из-за сокращения штата (в I квартале — 10%), 1% — из-за нарушения трудовой дисциплины (аналогично I кварталу). Еще 13% респондентов уволены по иным причинам, но не по собственному желанию (в I квартале — 12%).

Из-за сокращения штата работу чаще всех теряли сотрудники сфер «Высший и средний менеджмент» (19%), «Безопасность» (16%), «Управление персоналом» и «Страхование» (по 15%).
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