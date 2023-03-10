Две трети соискателей из Свердловской области ушли с предыдущей работы по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...24.11.2021 В III квартале в 63% случаев жители Свердловской области увольнялись с работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ причин увольнений ...06.04.2016 HeadHunter: В Екатеринбурге самой популярной среди соискателей работы остается сфера «Продажи»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2016. По итогам I квартала 2016 года самой популярной в Екатеринбурге профессиональной сферой ...