Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро вырос на 22 коп.

УрБК, Москва, 24.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2023 года. Курс ...23.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 23.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2023 года. Курс ...11.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро вырос на 26 коп.
УрБК, Москва, 11.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа 2023 года. Курс долл. ...02.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...26.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США ...