Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,02%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 21 августа выросли на 1,02% и составили 65,05 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, до 49,26 руб., бензин АИ-95 — на 0,51%, до 53,10 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,98% и составила 60,62 руб.

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