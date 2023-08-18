УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:03

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,02%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 21 августа выросли на 1,02% и составили 65,05 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, до 49,26 руб., бензин АИ-95 — на 0,51%, до 53,10 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,98% и составила 60,62 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

11.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 31 ...

04.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,53%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...

21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...

30.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (618)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18