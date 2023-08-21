Правительство Свердловской области выделит 200 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения в поселке Буланаш

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области выделит 200 млн руб. Артемовскому городскому округу на реконструкцию системы водоснабжения поселка Буланаш. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.



Деньги поступят уже в текущем году, хотя ранее предполагалось, что реализация проекта начнется в 2024-м. В Буланаше появится современная станция водоочистки, пробурят новые скважины, решат проблемы резервного электропитания. Общая стоимость проекта превышает 980 млн руб.



Коммунальные сети Буланаша были построены еще в 70-е годы, их износ составляет более 70%. Обновление системы поможет решить проблемы водоснабжения 12 тыс. человек, а также местных предприятий и учреждений социальной сферы.



Работы пройдут в четыре этапа. Сначала будет проведена реконструкция водозаборных сооружений, потом — строительство водовода от сооружений первого подъема до площадки насосно-фильтровальной станции. На третьем этапе появится насосно-фильтровальная станции, на четвертом — административно-производственный корпус.