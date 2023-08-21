Правительство Свердловской области выделит 200 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения в поселке Буланаш

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...18.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 550 млн рублей на развитие сельских территорий
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Правительство Свердловской области в ближайшие два года выделит на комплексное развитие ...09.11.2018 На развитие сферы ЖКХ в Свердловской области в 2019 году планируют выделить 4,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. На развитие сферы ЖКХ в Свердловской области в 2019 году предполагается направить 4,702 ...12.03.2018 Свердловские власти выделят более 900 млн рублей на модернизацию муниципальных систем водоочистки
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2018. Свердловские власти выделят 906 млн руб. на модернизацию и строительство муниципальных ...